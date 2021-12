Covid-19 : la Chine confine la ville de Xi'an en raison d'un rebond épidémique

Les autorités chinoises ont annoncé mercredi 22 décembre le confinement de la ville de Xi'an et ses 13 millions d'habitants en raison de la hausse des cas de Covid-19.

En Chine, les autorités ont décidé, mercredi 22 décembre, de confiner la ville de Xi'an et ses 13 millions d'habitants en raison d'un rebond des cas de Covid-19. "La sentence est tombée sans vraiment de préavis hier soir", précise le journaliste Arnauld Miguet, correspondant en Chine pour France Télévisions, dans le 8 Heures du jeudi 23 décembre. Ainsi, "une seule personne par famille est autorisée à sortir tous les deux jours pour aller faire ses courses", ajoute le journaliste.

Les écoles sont fermées

Ce confinement devrait par ailleurs durer trois semaines. "Toutes les écoles sont fermées, il n'y a plus de vol en provenance ou en direction de Xi'an, tous les grands événements et les repas de fin d'année sont évidemment annulés", énumère Arnauld Miguet. Officiellement, 63 cas de Covid-19 ont été recensés à Xi'an, évoque le correspondant, qui poursuit : "La Chine pratique une stratégie zéro Covid et s'y tient."