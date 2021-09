Covid-19 : la Chine a vacciné 70 % de sa population

Plus d’un milliard de Chinois sont entièrement vaccinés contre le Covid-19, c’est plus de 70% de la population, c’est ce qu’affirme le gouvernement. L’objectif est d’arriver à 80% de la population d’ici la fin de l’année. Le pays, premier touché par la pandémie et premier pays à en être quasiment sorti, a mis les bouchées double pour inciter sa population à se faire vacciner. On vaccine déjà les plus de 12 ans, on va vacciner les plus de trois ans.

Vaccins étrangers interdits

Dans certaines provinces chinoises, il y a déjà l’injection d’une troisième dose. L’efficacité des vaccins chinois est toujours en question, il n’y a pas vraiment d’études internationales claires à ce sujet, notamment face aux nouvelles souches et au variant Delta. Mais la Chine continue de développer des vaccins, notamment à ARN messager. Les vaccins étrangers sont toujours interdits sur le sol chinois, explique le journaliste de France Télévisions, Arnauld Miguet.