Covid-19 : la campagne de vaccination commencera à partir du 27 décembre, annonce la présidente de la Commission européenne

Le calendrier de la campagne de vaccination contre le Covid-19 se précise au niveau européen. Elle débutera les 27, 28 et 29 décembre, a annoncé jeudi 17 décembre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un tweet.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL