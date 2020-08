Covid-19 : la bibliothèque de l'Alcazar de Marseille fermée

Plus question d’aller flâner, rêvasser et surtout emprunter des livres à la bibliothèque de l’Alcazar, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Un cas de Covid-19 parmi les employés a été découvert. Le personnel ayant été en contact avec le malade a immédiatement été dépisté et placé en quatorzaine. Toutefois, pour les visiteurs, très nombreux, la procédure est logiquement plus difficile à lancer car il n’existe pas de listing.

Les visiteurs invités à se manifester

Toutefois, comme le note le journaliste Théo Souman, présent sur place, on sait que "3170 personnes ont fréquenté l’Alcazar entre le 4 et le 6 août". Ce sont précisément ces visiteurs que Marseille invite à se faire dépister au plus vite. Les locaux vont évidemment être désinfectés et les marins pompiers de la ville vont procéder à des prélèvements pour vérifier qu’il n’y a pas de traces du virus dans l’établissement avant que ce dernier puisse rouvrir.

