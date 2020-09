Covid-19 : l'institut Pasteur de Lille sur la piste d'un médicament

C'est une découverte qui pourrait bien changer le cours de nos vies. Des chercheurs lillois ont identifié une molécule qui serait capable de réduire considérablement la charge virale de la Covid-19. Une découverte qui relance la piste d'un médicament. "Ce serait un médicament à prendre le plus tôt possible pour d'une part réduire la période de contagion des patients infectés et d'autre part éviter que ces patients puissent développer des symptômes plus graves," explique Terence Beghyn, chercheur et fondateur de la société de biotechnologie Apteeus. Cette société a mis à disposition de l'Institut Pasteur sa collection de 2000 molécules créée à partir de médicaments déjà existants.

Prochaine étape pour ces chercheurs : trouver 5 millions d'euros de fonds pour débuter les essais cliniques sur des patients infectés par la Covid-19. Ils espèrent une commercialisation en 2021.