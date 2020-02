Covid-19 : l'industrie mondiale au ralenti

Honorer les commandes des clients est devenu une mission qui pourrait presque devenir impossible pour le fabricant de circuits électroniques Systech. En cause, le manque d'approvisionnement en matières premières venues de Chine. Le stock de l'usine s'épuise de jour en jour, car avec l'épidémie du Covid-19 les entreprises chinoises sont à l'arrêt et ne livrent plus. Les retards sont à prévoir pour le chef d'entreprise.

La situation préoccupante pourrait se propager un peu plus encore

Des inquiétudes en France et des conséquences déjà bien réelles à l'étranger. Le géant Apple vient d'annoncer que ses objectifs de vente ne seront pas atteints en raison de l'épidémie. Au total, 5 millions d'entreprises qui se fournissent directement ou indirectement en Chine pourraient être bientôt en difficulté. La situation préoccupante pourrait se propager un peu plus encore. Selon le FMI, le virus pourrait également affaiblir la croissance mondiale jusqu'à -0,2%.

