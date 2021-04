Covid-19 : l'hôpital de Tourcoing toujours sous forte tension

À l'hôpital de Tourcoing (Nord), les 22 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid-19, mardi 27 avril. Parmi eux, 13 sont intubés. La légère décroissance évoquée par le gouvernement n'est pas encore visible dans ce service. "Le service est plein et on a refusé quatre patients", qui ont dû être "transférés dans des hôpitaux au bord de la côte", commente Hugues Georges, chef du service de réanimation de l'hôpital.



Des soignants épuisés

Les patients transferés sont de plus en plus jeunes : des quinquagénaires parfois, pas encore éligibles au vaccin contre le Covid-19. La tension pèse de plus en plus lourd sur les épaules des soignants. "Depuis maintenant quasiment un peu plus d'un an, on fait toujours la même chose : les patients qui arrivent, on sait très bien ce qu'il va se passer, quel médicament on va leur mettre (…) et c'est très répétitif", confie Alexis Monchal, infirmier en réanimation. Une légère baisse a été enregistrée dans le bâtiment des urgences, pour les patients Covid nécessitant des soins légers. C'est ici que les malades arrivent en premier, et y restent parfois plus longtemps, faute de place dans les étages. Les équipes de réanimation espèrent toutefois faire sortir trois patients dans la semaine. Un répit qui devrait être de courte durée.