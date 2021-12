Covid-19 : l'hôpital de Lille accueille deux patients transférés depuis le sud de la France

La flambée des cas positifs au Covid-19 inquiète le gouvernement et l'Organisation Mondiale de Santé, qui tire la sonnette d'alarme sur des chiffres grimpants. Ils pourraient causer la saturation des services de réanimation, ainsi que des transferts inter-régions trop fréquents.

Face à la montée des cas de Covid-19, plusieurs services hospitaliers sont dans l'impossibilité d'accueillir tous les patients en réanimation. Plusieurs transferts en avion ont déjà dû avoir lieu, dont celui de deux malades sexagénaires initialement hospitalisés à Antibes (Alpes-Maritimes), qui ont été transportés à Lille (Nord). "Il y a eu beaucoup de brancardages, on est passés de l'ambulance à l'avion pour remonter dans une ambulance (...) il faut quand même avoir une certaine expérience pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions de sécurité", témoigne un des médecins chargés du transfert.

L'hôpital de Lille solidaire

Si l'hôpital de Lille est sous-tension, il y reste quand même des lits vides en réanimation. Le centre hospitalier du Nord a fait le choix d'être solidaire vis-à-vis de ceux du sud de la France. "Au mois d'avril, on était débordés (...) on a eu besoin de la Bretagne, de la Nouvelle-Aquitaine, pour transférer les patients. Cette fois-ci, la région PACA a besoin de nous, donc on joue cette solidarité", affirme un médecin urgentiste lillois.