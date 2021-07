Covid-19 : l'état d'urgence sanitaire de nouveau instauré aux Antilles

Après la Martinique et la Guadeloupe, trois autres départements des Antilles françaises décrètent l'état d'urgence sanitaire. À Fort-de Frane (Martinique) la journaliste Aurélie Treuil fait le point sur une situation critique dans les hopitaux, mercredi 28 juillet.

La situation est de plus en plus préoccupante aux Antilles. Avec un taux d'incidence record - 992 cas pour 100 000 habitants en Martinique - l'état d'urgence est de nouveau décrété en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. À Fort-de-France (Martinique), la journaliste Aurélie Treuil évoque mercredi 28 juillet un pic encore jamais atteint depuis le début de la crise sanitaire. "Nous sommes passés de 1 000 à 3 500 cas en deux semaines."

L'armée dans les hôpitaux, des évacuations vers l'Hexagone

Face à l'explosion des hospitalisations, le plan blanc a été déclenché et l'armée est déployée en renfort dans les établissements hospitaliers. "Les évacuations médicales ont déjà démarré vers la France hexagonale", précise Aurélie Treuil. Pour endiguer la crise, un couvre-feu a de nouveau été instauré entre 21 h et 5 h il y a deux semaines. D'autres mesures restrictives devraient être annoncées par le préfet de Martinique.