Covid-19 : l'Agence européenne des médicaments recommande l'autorisation du traitement préventif d'AstraZeneca pour les plus de 12 ans

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé, jeudi 24 mars, la mise sur le marché, pour les plus de 12 ans "pesant au moins 40 kg", du traitement préventif d'AstraZeneca contre le Covid-19, Evusheld. Ce traitement est destiné aux personnes qui manquent d'anticorps et dont l'organisme résiste à la vaccination. Evusheld combine deux types d'anticorps de synthèse (tixagevimab et cilgavimab) et est administré en deux injections intramusculaires. Il est notamment considéré comme efficace face au variant Omicron.

Ces anticorps aident le système immunitaire à combattre le virus s'il est rencontré, en visant sa protéine Spike, qui lui permet d'entrer dans les cellules pour les infecter. Le régulateur européen a assuré avoir pris cette décision après avoir analysé les résultats d'une étude sur plus de 5 000 personnes. "Le profil de sécurité d'Evusheld était favorable et les effets secondaires étaient généralement légers, un petit nombre de personnes présentant des réactions", a expliqué l'EMA dans un communiqué.

L'Agence européenne des médicaments a conclu que les bénéfices du traitement sont supérieurs à ses risques. Elle va maintenant envoyer sa recommandation à la Commission européenne pour une décision rapide applicable dans tous les Etats membres de l'UE.