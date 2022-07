Covid-19 : l'Assemblée nationale adopte la version définitive du projet de loi sanitaire

L'Assemblée nationale a validé le projet de loi sanitaire, lundi 25 juillet, dans une version issue d'un accord avec le Sénat en commission mixte paritaire. Il a été voté à 184 voix contre 149. Il reste une dernière étape avant son adoption définitive : le vote du Sénat, mardi.

A l'exception d'une poignée de députés, les groupes PS et LR ont voté pour le texte avec la majorité, permettant son adoption. Les groupes RN, LFI, communiste et LIOT se sont prononcé contre. Les écologistes ont préféré s'abstenir.

La possibilité d'un contrôle aux frontières rétablie

En première lecture, le 12 juillet, les oppositions de droite et de gauche avaient infligé un revers au gouvernement en rejetant une mesure phare du texte : la possibilité de rétablir un contrôle sanitaire aux frontières de la France et entre l'Outre-mer et l'hexagone.

Cette mesure a été réintroduite en commission mixte paritaire. En cas d'apparition d'un nouveau variant du Covid particulièrement dangereux, le gouvernement pourra imposer la présentation d'un test négatif à l'embarquement, et non un pass sanitaire comme le prévoyait initialement le texte.