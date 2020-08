Covid-19 : jusqu’à 1 000 euros de prime pour les aides à domicile

Une visite à domicile : Emmanuel Macron s’invite chez Gisèle Charles, 80 ans. Chaque jour, elle reçoit l’aide d’une auxiliaire de vie pour son quotidien. Un personnel en première ligne pendant la crise de la Covid-19, mais qui n’a touché aucune prime. Mardi 4 août, le chef de l’État annonce que 160 millions d’euros sont débloqués entre l’État et les départements.

La prime devrait être versée d’ici la fin de l’année

"Ces femmes et ces hommes ont été les oubliés de la prime Covid. Et donc nous aurons avec 160 millions d’euros la possibilité d’apporter la prime Covid aux personnels de soin, d’aide, d’accompagnement à domicile", a déclaré le président de la République. Un salarié à plein temps pourra recevoir jusqu’à 1 000 de prime d’ici la fin de l’année. Cela concerne 320 000 auxiliaires de vie qui s’occupent de 1,1 million de personnes âgées et de personnes en situation de handicap.

Le JT

Les autres sujets du JT