Covid-19 : Jean Castex testé positif à son retour de Belgique

Testé positif au coronavirus à son retour d’un déplacement en Belgique, lundi 22 novembre, Jean Castex devra s’isoler pour une durée de 10 jours, et son agenda sera aménagé. Plusieurs ministres de son gouvernement, considérés comme cas contact, devront également s’isoler et se faire dépister. Même chose en Belgique, pour son homologue, Alexander De Croo. "Le Premier ministre belge a annoncé lundi soir qu’il allait se placer lui aussi à l’isolement, ainsi que quatre de ses ministres, après avoir participé à une réunion avec Jean Castex", explique le correspondant de France Télévisions à Bruxelles (Belgique), Julien Gasparutto.

Deuxième isolement pour Alexander De Croo

Les ministres belges concernés, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Défense et de la Justice, portaient bien un masque durant cette rencontre, mais ils devront tout de même passer un test et rester isolés dans l’attente de leurs résultats. "En décembre dernier, le Premier ministre belge avait déjà dû se placer à l’isolement, cette fois à cause d’un contact avec Emmanuel Macron, le président de la République ayant probablement été contaminé lors d’un sommet à Bruxelles", rappelle Julien Gasparutto.