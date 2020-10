Covid-19 : "Je dois aller chercher de la nourriture dans la rue", les Latinos premières victimes de la précarité en Floride

À l’arrière du centre social de Hialeah, situé dans le comté de Miami-Dade, en Floride, Jorge Gonzalez est en pleine distribution de poulets congelés qu’ils sort d’un carton. Depuis le confinement lié au Covid-19, une fois par semaine, ce chef de chantier est volontaire pour une association caritative. "C'est plutôt une zone à faibles revenus, explique-t-il. Ici, il y a une communauté plus âgée, donc la plupart des gens qui viennent sont des personnes âgées. On voit aussi quelques jeunes."

Alors que les États-Unis semblent voir arriver un nouveau pic de contamination au Covid-19, une étude du Pew research center (en anglais) révèle que les Latinos ont été plus touchés par le virus que d’autres communautés. Ce sont eux aussi qui se retrouvent le plus souvent sans emploi, parce qu’ils vivent de petits boulots dans l’hôtellerie ou la restauration. En septembre par exemple, 10% des Latinos étaient au chômage, contre 7% pour la population blanche.

"Je ne connais pas mon avenir"

Pendant plus d’une heure, les voitures défilent les unes derrière les autres, les conducteurs ne quittent pas leur volant. Jorge leur donne la nourriture par la fenêtre. Ernesto est venu avec sa femme. Tous les deux sont désormais sans travail depuis cinq mois. "Je suis chez moi depuis quatre ou cinq mois, enfermé tout le temps, explique Ernesto en espagnol. J'ai perdu mon emploi, je dois aller chercher de la nourriture dans la rue en faisant la queue, j'ai perdu beaucoup d'amis avec tous ces problèmes."

Ce chef cuisinier de 42 ans doit gagner 5 000 ou 6 000 dollars "pour pouvoir vivre humblement dans un immeuble et un petit appartement, qui me coûte 1 200 dollars quand mon salaire est de dix dollars de l'heure."

J'aime mon pays mais le Covid-19 a rendu les choses compliquées. Ernesto à franceinfo

"Je ne connais pas mon avenir, confie Ernesto. Depuis six mois, le discours n'arrête pas de changer. Ils me disent une chose, puis une autre... Ils ont déjà baissé les aides, elles étaient de 600 dollars par mois, elles ont baissé à 300, ça n'est pas assez."

Dans cette période difficile, la religion joue aussi un rôle très important pour tisser du lien. À Miami, le pasteur Oscar Gomez a multiplié les distributions de nourriture. Il est débordé par la demande : "Avant la pandémie, on distribuait de la nourriture une fois par mois. Maintenant, c'est du mardi au dimanche. Nous avons mille caisses à donner par jour et quatre à six kilomètres de files de voitures." Les familles qui repartent avec leur panier de 15 kilos peuvent ainsi vivre pendant deux jours et mettre un peu d’argent de côté pour payer leurs factures.