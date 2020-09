Covid-19 : Israël annonce un reconfinement national de trois semaines

Les restrictions entreront en vigueur vendredi 18 septembre et se poursuivront pendant les fêtes juives.

Le Premier ministre israélien a annoncé, dimanche 13 septembre dans la soirée, un reconfinement national de trois semaines dans l'espoir de juguler une seconde vague de l'épidémie de Covid-19. "Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mettre en oeuvre un confinement strict de trois semaines avec l'option d'étendre cette mesure", a déclaré Beyamin Nétanyahou, dont le pays devient ainsi la première économie développée à prendre une telle mesure.

Les autorités avaient imposé, une semaine plus tôt, un couvre-feu à une quarantaine de villes du pays, notamment dans les villes arabes et juives ultra-orthodoxes. Cela n'a toutefois pas empêché le nombre de contaminations de progresser, avec désormais plus de 153 000 cas de Covid-19. Le gouvernement a donc décidé de prendre des mesures supplémentaires durant les fêtes juives, pour limiter les contamination durant cette période où les familles se rassemblent et les fidèles se retrouvent dans les synagogues. Les restrictions entreront en vigueur vendredi 18 septembre pour la fête de Rosh Hashana (le nouvel an juif), se poursuivront pendant Yom Kippour et se termineront au dernier jour de Soukkot, vers le 9 octobre prochain.

Durant ce confinement, les Israéliens devront rester dans un périmètre de 500 mètres de leur habitation. Si les écoles et les centres commerciaux seront fermés, les supermarchés et les pharmacies resteront ouverts. Les services publics fonctionneront avec des effectifs restreints, mais les entreprises n'accueillant pas de public pourront poursuivre leur activité. Selon les données collectées par l'AFP, Israël est le 2e pays au monde ayant enregistré le plus de cas de nouveau coronavirus par habitant au cours des deux dernières semaines après Bahreïn.