Covid-19 : il faut "essayer d'établir une espèce de cordon sanitaire" autour de Nice, selon le professeur Amouyel

"La première des choses à faire, c'est limiter les circulations le week-end et faire très attention aux mouvements de population liés aux vacances de février", estime dimanche 21 février sur franceinfo Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. Le taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 dans la métropole niçoise dépasse les 700 cas positifs pour 100 000 habitants. C'est plus de trois fois la moyenne nationale.

Pour lutter contre la diffusion du virus, "il faut essayer d'établir une espèce de cordon sanitaire autour de la ville de Nice avant de la mettre sur la région entière", propose Philippe Amouyel. Il se dit en faveur d'un confinement le week-end et du port du masque obligatoire dans le département et "en particulier dans les rues où il y a beaucoup de monde, en particulier les bords de mer" où les distances de deux mètres ne peuvent être respectées.

Le professeur affirme que "les modèles de la plupart des épidémiologistes montrent, [que] c'est le virus anglais [qui] est en train de prendre la main sur les anciens virus", notamment à Dunkerque, Lille, Metz et Nice. "C'est ça qu'on commence à voir, c'est à dire la façon dont va se propager le virus. Si c'est ça, c'est assez inquiétant par rapport à ce qu'on peut espérer de la suite", ajoute Philippe Amouyel, tout en précisant que des mesures renforcées permettraient "de donner encore un petit coup de frein à la diffusion de l'épidémie".