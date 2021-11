Covid-19 : faut-il s'inquiéter de la hausse du taux d'incidence en France ?

Le Covid-19 progresse rapidement en France depuis quelques jours, et la majorité des départements sont désormais au-dessus du seuil d'incidence. Damien Mascret, journaliste et médecin, apporte son éclairage sur le plateau du 12/13, vendredi 12 novembre.

C'est un signe majeur d'alerte : la majorité des départements de l'Hexagone ont franchi le cap des 50 cas de contaminations au Covid-19 pour 100 000 habitants. Une progression extrêmement rapide du virus sur le territoire français. La situation est cependant beaucoup moins grave dans les hôpitaux. "La hausse, sur une semaine, est seulement de 3,5%", rapporte Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions. Le manque de soignants dans les hôpitaux complique toutefois la situation.

La France, bonne élève comparée aux voisins

Bien que la situation évolue rapidement en France, elle semble moins grave que dans certains pays de l'Europe, comme aux Pays-Bas. Les mesures y auraient été allégées trop rapidement et la couverture vaccinale resterait insuffisante, tout comme en Roumanie. D'après des experts anglais, la Roumanie, la Grèce, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche et la Slovénie seraient les pays risquant de faire face à une cinquième vague de Covid-19. La France reste épargnée grâce aux gestes barrières et une vaccination importante.