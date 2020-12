Covid-19 : faut-il rétablir les zones géographiques ?

Les vacances de Noël débutent dans une atmosphère particulière : les réveillons s'annoncent sous haute vigilance dans une France comme coupée en deux. La carte des personnes admises en réanimation montre qu'à l'est, plus de 50% des lits en réanimation sont occupés. Le taux de positivité apparaît moins élevé en Normandie et Nouvelle-Aquitaine que dans les régions Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes.

Une mauvaise idée ?

Rétablir les zones géographiques pourrait ne pas être une si bonne idée. "Dans une zone qui serait verte (...) on va se dire qu'il y a moins de risque, et on ne va pas appliquer les mesures de distanciation tout le temps, le port du masque, explique l'infectiologue Benjamin Davido. Les règles, lorsqu'elles ne sont pas les mêmes, sont plus difficiles à appliquer que lorsqu'elles sont les mêmes pour tout le monde". Plusieurs pays serrent la vis à l'approche des fêtes, comme en Italie où les déplacements entre régions seront interdits.

