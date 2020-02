Covid-19 : faut-il rapatrier la production de médicaments ?

"La Chine n'est pas uniquement le plus grand atelier du monde, c'est aussi la plus grande pharmacie", insiste le journaliste David Boéri sur le plateau du 19/20. Avec le ralentissement de l'économie chinoise, à cause du développement de l'épidémie de Covid-19, et la suspension de nombre d'échanges commerciaux avec le pays, foyer mondial du virus, la France a pu mesurer à quel point elle était dépendante de la Chine, notamment en ce qui concerne la production de ses médicaments.

60% du paracétamol mondial vient de Chine

"Aujourd'hui, 90% de la pénicilline, l'antibiotique le plus courant, est fabriqué dans des usines en Chine, 60% pour le paracétamol et 50% pour l'ibuprofène. Ca ne veut pas dire que la France ne produit plus rien (...), mais l'industrie a de plus en plus besoin des principes actifs, les molécules de base qui, elles, sont dans la plupart des cas 'made in China'", poursuit le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT