Covid-19 : faut-il craindre un rebond épidémique suite à la fin du port du masque ?

Après deux ans de restrictions, les Français peuvent à nouveau respirer librement, lundi 14 mars. Et ce, même si le virus continue de circuler. Le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, fait le point sur la situation épidémique en France.

Le port du masque en intérieur, c'est terminé, lundi 14 mars. Le virus du Covid-19 circule pourtant toujours. "Depuis une dizaine de jours, c'est quand même nettement reparti à la hausse. On avait atteint un plancher autour de 52 000 cas par jour en moyenne, on est maintenant passé au-dessus de 65 000", indique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13.

Une situation contrôlable

La hausse devrait se poursuivre, notamment car les Français porteront moins le masque. Ensuite, car le variant BA.2, qui remplace Omicron, est beaucoup plus contagieux. Enfin, la météo, très variable, risque de pousser les Français à l'intérieur, sans masque et sans aération. Jusqu'où montera la 6e vague ? "Tout dépend de la reprise des contacts sociaux", indique Damien Mascret, qui explique que l'Institut Pasteur a modélisé une augmentation de la transmission entre 40 et 130%. Dans le pire des cas, on pourrait enregistrer 150 000 cas quotidiens. "Pas de quoi pousser le gouvernement à reprendre des mesures strictes", conclut le médecin.