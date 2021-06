Covid-19 : faut-il craindre le variant Delta ?

Le gouvernement souhaite vacciner rapidement les Français, pour éviter la propagation du variant indien (Delta). Le médecin et journaliste Damien Mascret décrypte la situation dans le 19/20 de France 3, mardi 15 juin.

Faut-il s'inquiéter des chiffres concernant le variant Delta ? "La France est aujourd'hui dans la situation où se trouvait l'Angleterre à la fin du mois d'avril, avec très peu de variants Delta et beaucoup de variants Alpha, mais ensuite le variant Delta s'est imposé", explique dans un premier temps le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mardi 15 juin. En France, ce variant venu d'Inde représente actuellement "entre 2 et 4% des cas positifs" de Covid-19.

Des points rassurants

Ce dernier note toutefois deux points rassurants : s'il s'est imposé en Angleterre, le variant Delta n'a tout d'abord "pas entraîné d'explosion des hospitalisations". De plus, la vaccination est "très efficace" sur le variant Delta. L'efficacité est de 96% avec le vaccin Pfizer et de 92% avec le vaccin AstraZeneca. Cependant, ce variant est classé "préoccupant" en raison de sa plus grande contagiosité.

