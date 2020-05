Covid-19 : enquête après la découverte d'un foyer épidémique dans un abattoir du Loiret

Dimanche 17 mai, de nouveaux salariés contactés par l'entreprise sont venus se faire dépister à l'abattoir de Fleury-les-Aubrais, où 34 personnes ont été testées positives au coronavirus. "J'ai des collègues qui ont été contaminés et qui sont chez eux, il y en a qui sont à l'hôpital", confie un salarié. Trois salariés avaient d'abord été détectés par les services médicaux, ils travaillaient sur la chaîne de découpe. L'alerte a été donnée vendredi via une application et désormais tout le personnel doit être dépisté.

Les écoles fermées

Si des masques et des protections ont été donnés, des salariés affirment à France 3 que les distances de sécurité sont impossibles à respecter dans l'usine. Le préfet a indiqué qu'une enquête serait menée sur le respect des gestes barrières. "144 salariés ont déjà été testés, cela va continuer demain et mardi. Les 400 salariés du site vont tous devoir être soumis aux tests (...) La commune a décidé que toutes les écoles vont rester fermées", informe Chloé Tixier en duplex depuis le Loiret.

Le JT

Les autres sujets du JT