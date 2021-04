Covid-19 : en Seine-Saint-Denis, la pression monte encore d'un cran à l'hôpital Delafontaine

Depuis plus d'un an, Sonia Herduin, cheffe infirmière anesthésiste au centre hospitalier de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), multiplie les sacrifices, à commencer par sa vie privée. "En période de crise sanitaire, il est bien évident que l'anniversaire de ma fille passe en second plan (...). D'ailleurs, la remarque qu'elle m'a faite l'année dernière : 'Maman, t'es un soldat, vas-y'", raconte-t-elle. Pour soulager les services Covid pleins à craquer de l'hôpital, une partie du bloc opératoire, dans lequel elle travaille, va être réquisitionnée pour devenir une annexe du service de réanimation.



Des chiffres alarmants

Durant une réunion entre les chefs de service de l'hôpital, les nouveaux chiffres annoncés sont alarmants. Mauvaise nouvelle, le virus gagne encore du terrain. "Le problème de cette vague, c'est qu'on prend à la fois en charge des patients Covid, et des patients non-Covid. L'année dernière, tout l'hôpital n'était que Covid", explique le docteur Pascal Bolot, néonatologue au centre hospitalier de Saint-Denis.