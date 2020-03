Covid-19 en Italie : une mutinerie dans une prison conduit à une évasion de masse

Un effet inattendu des mesures prises par le gouvernement italien pour contenir l'épidémie de Covid-19. Dans le sud du pays, une mutinerie dans une prison a mené à six décès et à une cinquantaine d'évasions. "À l'origine, il y a la décision du ministère de l'Intérieur de reporter jusqu'au 3 avril toutes les visites aux détenus par les familles pour ne pas propager le coronavirus à l'intérieur des prisons", explique le journaliste Alban Mikoczy, en direct de Rome.

Une douzaine de prisons touchées

"Au final, il y a eu des émeutes qui se sont déclenchées dans une douzaine de prisons, en Italie du nord jusqu'au sud, les deux principales étant à Foggia, c'est dans le sud où six personnes ont trouvé la mort et où une cinquantaine se seraient évadés. On nous dit également, via le ministère de l'Intérieur que certains sont en train d'être repris. Et puis il y a eu aussi des morts à Modène", poursuit le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT