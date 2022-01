Covid-19 : en Italie, des policiers refusent de porter des masques roses

Peut-on perdre une partie de sa crédibilité professionnelle en endossant un masque rose ? C’est le débat surréaliste qui agite actuellement l'Italie. "En cause, la livraison de masques FFP2 aux forces de l’ordre. Ils ouvrent les cartons et là, surprise, les masques sont rose vif", explique le journaliste Alban Mikoczy, en duplex depuis Rome, samedi 15 janvier. Selon certains syndicats, il serait impossible d’avoir une fonction d’autorité et de pouvoir exercer la sauvegarde de l’ordre public avec des masques roses.

Annuler la commande pour des masques bleus ou noirs

Les syndicats "demandent l’annulation de cette commande, et qu’on leur change les masques pour des masques bleus ou noirs", rapporte Alban Mikoczy qui poursuit : "L’administration publique répond que ces masques ont coûté très cher, et que les policiers vont devoir les endosser." La décision du gouvernement est attendue d’ici peu. "Les syndicats d’enseignants ont dit que ces masques roses leur conviendraient très bien, et que si la police n’en veut pas, ils les récupéreront avec beaucoup de plaisir", conclut le journaliste.