Covid-19 en Italie : beaucoup d'inquiétudes après deux morts

En une poignée de jours, l'Italie est devenue un foyer de l'épidémie de Covid-19, avec notamment le décès de deux personnes qui ne revenaient pas de Chine et n'ont pas été en contact avec des gens qui en revenaient. "Ce sont des cas atypiques, ce qui veut dire qu'on ne sait pas exactement à l'heure actuelle comment elles ont contracté la maladie", explique, en direct du village de Codogno, le journaliste Alban Mikoczy.

Croissance "exponentielle" du nombre de cas

"Et puis, l'autre problème, c'est la croissance exponentielle du nombre de cas. Pensez qu'hier (vendredi 21 février) on parlait de six à huit malades. On est passé à 16 en début de matinée et on est maintenant à plus d'une trentaine. Autant dire que oui, les autorités italiennes sont inquiètes." Cette augmentation rapide des cas de contamination interroge sur le niveau de préparation du pays à une telle épidémie. L'objectif est à présent "d'isoler une zone dans laquelle on vérifierait le nombre de personnes qui sont en contact avec le virus".

