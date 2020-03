Covid-19 en Italie : 15 millions de personnes placées en quarantaine

La décision du gouvernement italien est historique dans la lutte contre le Covid-19. Dans la nuit du 7 au 8 mars, le Premier ministre Giuseppe Conte a signé le décret entérinant la mise en quarantaine de quatre régions du nord du pays : le Piémont, la Lombardie, la Vénétie et les Marches. En tout, plus de 15 millions de personnes sont sous cloche, dont la capitale économique du pays, Milan. Comme dans la capitale lombarde, ordre a été donné aux habitants de rester confinés. Jusqu'au 3 avril, les sorties culturelles et les déplacements sont proscrits.

1 200 nouveaux cas samedi

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué cette décision courageuse. "Les déplacements dans ces zones ne seront autorisés que pour des raisons professionnelles justifiées, des urgences ou bien pour des raisons de santé", a déclaré le président du conseil. Cette mesure fait suite à plus de 1 200 nouveaux cas samedi 7 mars et 233 décès dans la péninsule.