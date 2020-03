Covid-19 : en Europe, chaque pays gère le risque d'épidémie à sa manière

L'Italie semble dépassée avec quelque 3 800 cas de Covid-19. Et pourtant elle a rapidement pris des mesures drastiques, plus strictes que ses pays voisins, comme fermer toutes les écoles et toutes les universités jusqu'au 15 mars engendrant un plan de 7,5 millions d'euros. Une mesure qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l'économie du pays, comme l'analyse le journaliste Julien Cholin en plateau.

"L'Allemagne craint de voir son industrie mise à mal"

En Suisse aussi, des mesures ont également été prises comme l'annulation de tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes, suite à la mort d'une première personne contaminée par le virus, le jeudi 5 mars. L'Allemagne, elle, compte près de 500 cas, mais "pas de mesure drastique dans le pays, explique Julien Cholin. Il faut dire que l'Allemagne craint de voir son industrie mise à mal par cette menace d'épidémie."

Le JT

Les autres sujets du JT