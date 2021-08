Covid-19 : en Corse et dans les PACA, le plan blanc est activé

Le plan blanc est activé dans les hôpitaux de PACA où la situation sanitaire se dégrade mercredi 4 août. La pression augmente chaque jour un peu plus.

À Nice (Alpes-Maritimes), au service réanimation, on fait une nouvelle admission mercredi 4 août. 18 patients sont actuellement atteints par le Covid-19, aucun n'est vacciné. Pour faire face, trois nouveaux lits seront ouverts d'ici le jeudi 5 août. Le plan blanc a été déclenché, il permet de déprogrammer les opérations jugées non-essentielles, et de réquisitionner des soignants. Deux étages au-dessous, dans l'aile d'infectiologie, l'unité Covid a dû être réactivée. 24 patients sont désormais pris en charge, et d'autres arrivées sont redoutées.

De nouvelles mesures en Corse

Le plan blanc a également été annoncé par la Corse, où de nouvelles restrictions ont été annoncées. "Face à la situation sanitaire très préoccupante ici, en Haute-Corse, les autorités ont décidé de durcir les règles, notamment un couvre-feu pour les bars, les restaurants et les activités de camping qui, par exemple, devront s'arrêter, et fermer à une heure du matin. Objectif : limiter les rassemblements, notamment des plus jeunes car le virus circule activement chez eux", déroule le journaliste Jules Lonchampt.