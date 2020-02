Covid-19 : effondrement des réservations touristiques

Les touristes qui s'apprêtent à voyager en Italie sont inquiets. Avec l'apparition de plusieurs centaines de cas de Covid-19 de l'autre côté des Alpes, certains craignent de devoir reporter ou annuler leur séjour. Une inquiétude qui se ressent directement sur les chiffres des réservations du mois de février.

Un été crucial pour les professionnels du tourisme

En Chine, premier pays touché, on enregistre une baisse de 99% de voyages, de 61% pour le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande. Mais toutes les régions du monde sont touchées avec - 4% de réservations au total. "On espère que les frontières ne vont pas finir par être filtrées", confie un homme qui s'apprête à partir aux États-Unis. Mais les professionnels du secteur sont habitués à ces craintes. Les agences de voyages ont désormais les yeux rivés sur le calendrier de cet été et sur l'effet du nouveau coronavirus sur leurs réservations.

