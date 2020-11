Covid-19 : distanciation, 50 personnes maximum... les règles du protocole décidé par les cultes pour la reprise des cérémonies avec public

Les cultes préparent les fêtes de fin d'année au temps du Covid-19. Les responsables des différentes religions se sont mis d'accord lundi 23 novembre sur un protocole permettant la reprise des cérémonies avec public lors d'une réunion avec le ministère de l'Intérieur. Ce protocole, exposé notamment au directeur de cabinet du ministre Gérald Darmanin, "sera proposé mardi au Conseil de défense" qui précédera mardi soir l'allocution d'Emmanuel Macron, a précisé à l'AFP François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France.

Instauration de la case "activité cultuelle" dans l'attestation

Les responsables des cultes (toutes confessions) proposent un protocole comportant cinq points principaux : "Le premier est que les cultes reprennent le week-end prochain", les 28 et 29 novembre, a-t-il assuré. Dans un lieu de culte, un espace de "4m2" doit être prévu entre chaque fidèle. La jauge à l'intérieur doit être "souple, allant de 30 à 50 personnes", moyennant le respect de ces 4 m2. Port du masque, gel hydroalcoolique, entrée et sortie bien contrôlées sont d'autres points.

"Pour la communion, une attention doit être portée à ce que, lorsque le prêtre (catholique) ou le pasteur (protestant) donne l'hostie ou le pain et le vin, il y ait bien un mètre de distance" entre chaque fidèle. Dernier point réclamé par l'ensemble des responsables de cultes : que "dans la prochaine version de l'attestation de sortie pour se déplacer, soit notée l'inscription 'activité cultuelle'". Autour du 19 décembre, "si les indicateurs sanitaires sont bons, on refera le point", selon le président. Ce responsable a également affirmé avoir insisté sur l'importance d'autoriser les cultes aux détenus, dans les mêmes conditions sanitaires, et également d'autoriser la reprise de la catéchèse pour les enfants et les adolescents.