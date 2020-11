Covid-19 : deux amis sillonnent la France à pied depuis Marseille jusqu'à Paris pour ramasser les masques qu'ils trouvent par terre

Le duo a déjà ramassé plus de 4 200 masques sur sa route.

Un Anglais et un Français marchent depuis Marseille jusqu'à Paris pour ramasser les masques contre le coronavirus jetés dans la nature, rapporte mercredi 18 novembre France Bleu Auxerre. Après 700 kilomètres déjà parcourus et 4 200 masques déjà ramassés, cette semaine, les deux hommes sont dans l'Yonne.

Edmund Platt - surnommé "l'escargot anglais" - et Frédéric Munsch - surnommé "le sanglier marseillais" - sont partis de Marseille le 1er octobre pour marcher le long de la ligne TGV jusqu'à Paris. Leur mission : ramasser tous les masques jetés par terre qu'ils trouveront sur leur chemin.

Sensibiliser contre la pollution

Edmund est le fondateur de l'association "1 déchet par jour" et explique "s'intéresser aux masques parce que c'est le déchet de l'année [...] Cette marche, c'est vraiment pour sensibiliser et pour rencontrer un maximum de gens. On les invite plutôt à choisir des masques en coton réutilisable. Parce que 'masques jetables' ça ne veut pas dire 'masques à jeter par terre'."

Chaque soir, après 25 à 30 km de marche, le duo s'arrête si possible chez l'habitant ou dans une salle communale. "Les gens sont hyper accueillants", raconte Frédéric. "On va taper à la porte de quelqu'un et ils appellent tous les voisins, les commerçants se mobilisent."

Et leur aventure ne laisse pas insensible. A Carisey (dans l'Yonne), le maire Pascal Etchart a tout fait pour faciliter leur passage : "On les accompagne moralement dans leur parcours, parce que c’est grand ce qu’ils font en marchant à travers le pays avec parfois les intempéries. Il faut une grande force de conviction. Je leur dis 'chapeau', ils mériteraient une médaille à l’arrivée". Les deux amis doivent arriver à Paris la semaine prochaine.