Covid-19 : des tests PCR sont effectués à l'aéroport de Nice

Le préfet des Alpes-Maritimes l’avait annoncé, c’est désormais chose faite : les contrôles sont renforcés à l’aéroport de Nice afin de traquer les cas positifs au Covid-19. Lundi 1er mars, une centaine de passagers en provenance de Londres (Royaume-Uni) sont montés dans un car pour être amenés dans une salle dédiée au contrôle. Ils ont ensuite été pris en charge par le service de secours du département. Chacun devait remplir un formulaire qui permettra de les retrouver plus tard, après les essais. Ces essais ne sont ni plus ni moins que des tests PCR, met en avant France 3, lundi midi.

Traquer les variants

Aucun passager ne déroge à la règle. S’il refuse de se soumettre au test en question, il est renvoyé sur le champ dans l’avion. "Je peux comprendre qu’on vérifie les personnes qui voyagent. Après, on a déjà effectué des tests au départ et on n’a pas forcément envie d’avoir un coton-tige tous les jours dans le nez", estime une jeune femme. "C’est un peu ridicule, je l’ai déjà fait", ajoute un homme. En outre, le prélèvement sera analysé en profondeur avec un séquençage pour identifier un éventuel variant du coronavirus, généralement plus contagieux.

