Covid-19 : des panneaux publicitaires anti-vaccin font polémique à Toulouse

La question concernant la réglementation lorsqu’un panneau d’affichage est implanté sur un terrain privé est plus que jamais d’actualité. L’auto-proclamé "Conseil scientifique indépendant" vient d’en implanter un à Toulouse, en Haute-Garonne. Le collectif est opposé à la vaccination contre le Covid et l’affiche publiquement.

Des slogans présentant le vaccin contre le Covid-19 comme dangereux figurent sur une dizaine de grands panneaux publicitaires à Toulouse (Haute-Garonne). Les messages évoquent des effets secondaires dus au vaccin. Certains passants se disent choqués, d’autres troublés. "C’est très inquiétant et ça mérite une réponse", s’interroge un homme. "Ça me dérange parce qu’il y a peut-être des gens qui vont le lire, penser que c’est vrai et ne pas faire vacciner leurs enfants", pense une femme. Des organismes controversés sont à l’origine de ces messages, comme l’auto-proclamé "Conseil scientifique indépendant".



La mairie impuissante

L’affichage met en colère la communauté médicale, qui le juge trompeur. "Quand vous passez dans la rue et que vous tombez devant un panneau publicitaire qui est en général là pour vendre un produit, et là on est en train de falsifier une réalité pour descendre un produit qui sauve des vies, oui, c’est un vrai problème", estime le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon (AP-HP). La mairie dit ne rien pouvoir faire, car les panneaux ne présentent pas de trouble à l’ordre public et figurent dans des domaines privés.