Covid-19 : des entreprises en difficulté

À l'image de cette chambre froide anormalement vide de ce traiteur cannois, l'activité économique française est à la traîne depuis l'arrivée du Covid-19. L'annulation massive d'événement impacte ce traiteur, qui doit s'adapter. La moitié du personnel est en vacances, les extras qui devaient venir en renfort ont été annulés. Au total : 450 000 euros de chiffre d'affaires perdus.

La restauration, un secteur touché par le chômage partiel

Avec 20% de demandes et 164 entreprises concernées, la restauration est le secteur qui fait actuellement le plus recours au chômage partiel. Ce ralentissement économique perturbe également les petites et moyennes entreprises. Cette agence événementielle atteste de 30% d'annulations pour le mois de mars, et la situation ne semble pas s'arranger. "On n’a aucune visibilité sur ce qui va se passer", confie la directrice. Les représentants des petites et moyennes entreprises demandent l'aide de l'État, notamment avec un plan similaire aux catastrophes naturelles.

