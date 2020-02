Covid-19 : des élèves français au confinement ?

Dans les collèges et les lycées français, les premières directives de prévention sont tombées dans la journée du 24 février. Ainsi, les enfants qui reviennent de pays où des cas de contamination au Covid-19 comme la Chine, la Corée du Sud et l'Italie doivent rester confinés chez eux pendant 14 jours. "Je trouve ça bien, si on peut limiter l'épidémie. Je ne vois pas où est le problème si on peut se débrouiller", estime une mère de famille.

Lyon-Juventus, motif d'inquiétude

L'objectif du gouvernement : éviter au maximum les contacts avec des personnes à risque. Lundi matin, un autocar en provenance de Milan a été confiné pendant plusieurs heures à son arrivée à la gare de Lyon-Perrache (Rhône). Son conducteur ainsi qu'un touriste semblait présenter des signes de contamination. Autre motif d'inquiétude : le match de Ligue des Champions, mercredi, entre Lyon et la Juventus de Turin, avec la venue prévue de supporters italiens.

