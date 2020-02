Covid-19 : des contaminations qui interrogent

Un cas préoccupe les autorités sanitaires. Originaire de l'Oise, un homme né en 1965 a été hospitalisé dans un état grave au CHU d'Amiens, dans la Somme. Il a été testé positif au Covid-19. "Comme l'enseignant décédé (dans la nuit du 25 au 26 février), lui non plus ne se serait pas rendu dans les zones à risque ces derniers jours, en Italie du Nord ou en Asie. C'est peut-être pour cette raison que face aux symptômes, il n'a pas appelé le 15, mais il a suivi une procédure plus classique en allant chez son médecin généraliste puis en étant hospitalisé près de chez lui à Compiègne (Oise)", rapporte le journaliste Benjamin Delombre sur le plateau du 19/20.

Un homme transféré d'urgence à Amiens

C'est dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 février qu'il a été transféré d'urgence au CHU d'Amiens, après avoir été testé positif au nouveau coronavirus. "Les autorités sanitaires cherchent toujours à savoir comment ces deux hommes ont été contaminés", conclut Benjamin Delombre.

