Covid-19 : des classes virtuelles en France

À Carnac (Morbihan), la salle à manger de cette maison fait désormais office de salle de classe. L'école primaire et le collège des deux enfants de ce foyer ont été fermés pour 14 jours, suite au Covid-19. "C'est une situation inédite, on n'a pas le choix, on doit faire avec", témoigne ce père de famille.

120 établissements concernés dans l'Oise et le Morbihan

Pour retrouver exercices, documents ou encore évaluations, des classes virtuelles ont été établies, parfois dans l'urgence. C'est le cas du collège Gabriel Havez à Creil (Oise), qui s'est "appuyé sur l'expérience de certains lycées à l'étranger", souligne son principal. Les cours pourront aussi être suivis en direct, via visioconférence. Des méthodes pas toujours optimales, mais bien nécessaires, alors que le virus continue de progresser.

