Covid-19 : des chiens renifleurs capables de détecter le virus

C. Sinz, M. Mullot, A. Zouioueche, T. Souman, C. La Rocca, P. Miette

Votre bulldog, labrador ou caniche pourrait bientôt être recruté pour détecter les personnes malades du Covid-19. Grâce à leur odorat hors-pair, les chiens entraînés détectent 97 % des malades. Ces chiens détecteurs sont formés régulièrement à détecter tous les variants. "Elle sait qu'elle va travailler, elle va rechercher le Covid pour avoir la saucisse en récompense", explique Didier Roisse, officier expert en unité cynotechnique.



Un gain de temps considérable

À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, des chiens reniflent les passagers qui descendent de bateau, ici en provenance du Maroc. Cela représente un énorme gain de temps pour les équipes sanitaires et de sécurité. "Le chien va scanner un grand nombre de personnes très rapidement", précise le maître principal Éric. Il faut seulement 15 jours pour former un chien renifleur. Il pourrait y en avoir beaucoup cet été. "On peut avoir 1 000 chiens opérationnels très rapidement, n'importe quel chien peut le faire", assure le Pr Dominique Grandjean à Alfort. Des chiens sont actuellement en cours de formation en région parisienne, en Corse ou encore à Bordeaux en Gironde.