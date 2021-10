Covid-19 : des chercheurs s’inquiètent d’éventuels dommages sur le cerveau

Une étude scientifique menée par des chercheurs français, espagnols et allemands est publiée jeudi 21 octobre dans la revue de référence Nature Neuroscience [article en anglais]. Elle révèle qu'en plus d'attaquer les poumons, les dommages du virus sur le cerveau sont loin d'être anodins.

Pour bien comprendre, les chercheurs ont découvert que le Sars-Cov2, le virus du Covid, peut tuer certaines cellules du cerveau. Ces cellules s'appellent les cellules endothéliales. Elles se situent autour du cerveau, le protègent, et permettent la bonne irrigation du cerveau. En observant des patients décédés du Covid, les scientifiques ont découvert que le virus avait détruit chez eux ces fameuses cellules endothéliales.

Vincent Prévot est chercheur à l'Inserm à Lille. Il est l'un des auteurs de l'étude et explique les possibles conséquences de la mort de ces cellules. "Du sang va pénétrer dans des régions cérébrales qui ne devraient pas voir les molécules qui sortent de cette circulation sanguine. Et dans un deuxième temps, quand les cellules endothéliales sont tout à fait mortes, ça va créer des sortes de vaisseaux fantômes à travers lesquels le sang ne circulent plus. Et là, des petites régions du cerveau ne vont pas être alimentées correctement en oxygène et en glucose et vont sûrement souffrir." En résumé, un risque de micro-hémorragies, pas aussi graves qu'un AVC, un accident vasculaire cérébral, et un risque de baisse du débit sanguin qui là, peut être grave et entraîner la mort rapidement.

Des décès rares et des dommages potentiellement réversibles

Des constats inquiétants et qui conduisent forcément à la question de savoir si toutes les personnes contaminées par le virus du Covid, c'est-à-dire des millions de Français, seront forcément victimes de ces problèmes au cerveau. D'abord, il faut préciser que les décès constatés sont rares et surtout, que ces dommages sur le cerveau sont a priori réversibles. "On a vu que chez les hamsters qui développent des formes très mineures de Covid-19, ce phénomène est apparemment réversible donc on peut espérer que chez l’homme ce phénomène pourrait l’être aussi", indique Vincent Prévot.

Ensuite, il est difficile de savoir si les cellules du cerveau sont forcément endommagées quand on a eu le Covid. Selon Vincent Prévot, cela pourrait être le cas des patients qui ont développé une forme grave. Mais pour les personnes qui ont fait une forme plus mineure, rien n'est sûr. "Pour le savoir, il faudrait faire des prises de sang toutes les 10 minutes pendant une semaine afin de doser dans chaque instant la présence de virus ou non dans le sang. Ce n’est pas faisable, malheureusement."

À plus long terme se pose également la question de lésions qui pourraient demeurer et de l’état de vieillissement d’un cerveau endommagé. "On peut prendre l’exemple de la grippe espagnole qui est survenue maintenant il y a un peu plus d’un siècle, explique Vincent Prévot. Les gens qui n’en sont pas morts ont eu une plus grande probabilité de développer plus tard des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson." De nombreuses questions restent sans réponse. Il faudra du temps et de nouvelles recherches pour les obtenir.