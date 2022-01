Covid-19 : des centaines d'élèves sont absents, un lycée de Bayonne passe en distanciel

Le lycée de Bayonne, confronté à l'absence de plus de 70% de ses élèves à cause du Covid-19, a dû renoncer aux cours en présentiel et dénonce le nouveau protocole sanitaire.

Le lycée privé Villa Pia de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) est confronté à un fort absentéisme à cause du Covid-19. Jeudi 6 janvier, 528 élèves sur 750, soit l'équivalent de 70%, manquaient ainsi à l'appel, rapporte France Bleu Pays Basque. Certains ont été testés positif au Covid-19, d'autres sont considérés comme cas contacts ou absents pour aller se faire tester. Les cours sont donc annulés vendredi et auront lieu en distanciel la semaine prochaine.

Depuis la rentrée, il y a quatre jours, le lycée a recensé une vingtaine de cas positifs de Covid-19 chaque jour. En plus de ceux contraints de s'isoler, ce sont donc des centaines de lycéens qui doivent s'absenter pour trouver une pharmacie, un laboratoire ou un centre de dépistage. "À chaque fois, il faut qu'on envoie jusqu'à 300 élèves d'un coup pour aller se faire tester", témoigne le proviseur, Dominique Duriez. "Cela peut prendre une demi-journée, voire une journée complète, parce que les centres de test sont complètement saturés."

Un protocole sanitaire "intenable"

La direction se sent donc contrainte de passer en distanciel. "C'est la pire des solutions", déplore le chef d'établissement. "On l'a fait et ça a bien marché pour nos élèves, globalement. Mais c'est une débauche d'énergie pour les enseignants qui doivent reconstruire tous leurs cours à distance", pour les élèves qui doivent s'organiser différemment "et pour l'infrastructure qui doit mettre en place tous les outils numériques pour que ça marche".

Dans un message adressé aux parents jeudi soir, le lycée indique que la journée de vendredi doit permettre aux élèves de se tester, de passer au lycée chercher leurs livres si besoin et surtout de vérifier leur matériel et leur connexion aux logiciels de cours à distance. "S'ils ne sont pas équipés, on a des solutions de prêt de matériel", assure Dominique Duriez. "Le retour le 17 janvier sera conditionné pour tous à la présentation d’une attestation sur l’honneur d’un test négatif de moins de 48 heures."

La direction met en cause le nouveau protocole de l'Éducation nationale qui rend, selon elle, la situation "intenable". Pour rappel, quand un élève est testé positif au Covid-19, la classe ne ferme pas immédiatement mais tous les élèves en contact doivent immédiatement subir un test PCR ou antigénique, puis deux autotests, deux jours et quatre jours plus tard, quand ils sont vaccinés. Ceux qui ne le sont pas ou n'ont pas un schéma vaccinal complet doivent s'isoler. Tant que leurs tests sont négatifs, les élèves peuvent continuer à aller en cours.