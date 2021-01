Covid-19 : dernier jour avant la fermeture des grands centres commerciaux

D. Brignand, C. Napoli, H. Ayroulet

D. Brignand, C. Napoli, H. Ayroulet France 2 France Télévisions

400 centres commerciaux sont concernés par une nouvelle fermeture sanitaire samedi 30 janvier, dont Cap 3 000, situé à Saint-Laurent du Var, dans Alpes-Maritimes. Samedi matin, beaucoup de clients sont venus profiter des soldes avant la fermeture du centre commercial. La décision du gouvernement est diversement appréciée.

Tous les commerces ne sont pas sûrs de fermer

Cap 3 000 est l’un des plus grands centres commerciaux de France avec une surface de 135 000 mètres carrés de surface de vente. Ce matin, un fleuriste de la galerie a dû brader son stock et le plus dur reste à venir. Cependant, tous les commerces ne sont pas sûrs de fermer comme les opticiens. “J’espère qu’on aura, en temps que commerce essentiel, la possibilité de rester ouvert”, indique Aymeric Planet, le gérant d’Optic 2 000. Avec le Covid-19, Cap 3 000 affiche une baisse de fréquentation de 20%.