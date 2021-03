Covid-19 : de plus en plus de classes fermées dans les écoles

Vendredi 26 mars, on comptait 3 256 classes fermées dans toute la France, uniquement dans des établissements ouverts. Ce à quoi il faut ajouter 148 écoles, collèges ou lycées totalement fermés. Des chiffres qui seront certainement revus à la hausse, lundi 29 mars, à la faveur des nouvelles mesures gouvernementales. Désormais, dans les 19 départements sous régime de restrictions renforcées, dès qu’un cas de Covid-19 sera détecté dans une classe, celle-ci fermera automatiquement.

La fermeture, "un dernier recours", selon Macron

"Il me semble que cela ne suffit pas. Dans certains établissements scolaires, il reste très peu de classes qui peuvent fonctionner et l’on risque de se retrouver, si l’on maintient ses établissements, avec des établissements zombies", indique Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale du syndicat SGEN-CFDT. Réponse d’Emmanuel Macron, dimanche 28 mars, dans le Journal du Dimanche : "La fermeture complète des écoles ne saurait être un tabou, mais elle doit demeurer un dernier recours et une mesure limitée au maximum dans le temps." Autrement dit, malgré la flambée de l’épidémie chez les plus jeunes en raison du variant anglais, le chef de l’État n’a pas modifié sa position sur cette question.