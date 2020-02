Covid-19 : de plus en plus de cas en France

La contamination s'étend. Depuis l'annonce du décès d'un professeur de collège dans l'Oise, dans la nuit du 25 au 26 février, le nombre de cas de contamination au virus Covid-19 est en augmentation en France. Vendredi 28 février, au soir, il y avait deux foyers distincts dans le pays. Le premier, dans le département de l'Oise, et le second en Haute-Savoie, où plusieurs cas ont été officialisés ces dernières 24 heures.

Deux nouveaux cas à Rouen et Nice

"Mais regardez cette carte, on voit clairement que des patients atteints du Covid-19 sont désormais hospitalisés partout en France. Paris, Amiens (Somme), Annecy (Haute-Savoie), Lille (Nord), Brest (Finistère), Nantes (Charente-Maritime), Dijon (Côte-d'Or), Strasbourg (Bas-Rhin), ou encore Montpellier (Hérault)... Et on l'a appris vendredi soir, deux nouveaux cas ont été confirmés : l'un à Rouen (Seine-Maritime) et l'autre à Nice (Alpes-Maritimes)", a détaillé sur le plateau du 19/20 le journaliste Josselin Debraux.

