Covid-19 : de nouvelles restrictions sanitaires ne sont pas à exclure

"L’exécutif est sur cette ligne de crête entre sécurité, sanitaire et liberté, à devoir prendre les décisions au bon moment, commente la journaliste de France Télévisions Anne Bourse, en duplex de Matignon, à Paris. Le gouvernement parle de pragmatisme et d’agilité, car on nous le répète, le contexte évolue très vite, la contagiosité est très forte."

La vaccination est primordiale

Pour le moment, le gouvernement s’en tient aux mesures annoncées vendredi 17 décembre par Jean Castex. "Mais, souligne la journalise, s’il faut serrer la vis la semaine prochaine, le gouvernement le fera". Rien n’est exclu : un confinement ciblé pour le 31 décembre, un couvre-feu, ces hypothèses sont pour l’instant sans réponse. "Notons quand même, qu’à cette heure, il n’y a pas de Conseil de défense prévu cette semaine." La vaccination reste le maître mot de l’exécutif, conscient aussi que les Français ont besoin de respirer en cette période de fêtes de fin d’année.