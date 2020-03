Covid-19 : de nouvelles habitudes pour se saluer

Poignées de mains, embrassades... Dans un café de Tourcoing (Nord), les habitués n'ont pas changé leurs habitudes. Un réflexe bien français difficile à abandonner, malgré les recommandations sanitaires. Alors, certains ont trouvé des stratagèmes pour limiter le contact physique. "Je préfère prendre des précautions (...) On ne sait jamais ce qui peut arriver", explique un homme, tube de gel hydroalcoolique à la main.

Prendre ses distances pour éviter les contacts

Pour les plus inquiets, il faut se forcer à prendre complètement ses distances. "En général, je salue les gens en donnant la main, et avec les amis je fais la bise. Aujourd'hui, je ne le fais plus", indique une dame âgée. "J'adore les gens, mais pendant un certain temps, je ne vais pas leur serrer la main", fait savoir un homme. Des préoccupations qui ne suffisent pas à bouleverser les traditions. Les Français restent les champions du monde de la bise.

