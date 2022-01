Covid-19 : de nombreux malades mais moins d'hospitalisations

Quelle est la situation sanitaire, dimanche 9 janvier ? "Aujourd'hui, moins de 2% des malades du Covid sont hospitalisés. Une bonne nouvelle, car il y a un an, c'était 12%. Il y a donc bien un effet vaccin, et peut-être aussi un nouveau variant moins agressif", explique la journaliste Sophie Piard, présente dimanche 9 janvier sur le plateau du 19/20. Omicron est toutefois plus contagieux. "Plus de personnes contaminées, c'est davantage d'hospitalisations quotidiennes, +29% en moyenne la semaine dernière", indique la journaliste.

Davantage de personnes en soins critiques

Les chiffres inquiètent les épidémiologistes. Selon le professeur Flahault, qui s'est exprimé sur Twitter, il faudrait avec "3-4000 nouvelles hospitalisations quotidiennes", anticiper les prochaines semaines. "Tous ne passent pas en réanimation, mais leur nombre en soins critiques augmente, +15% en moyenne chaque jour", poursuit Sophie Piard. Si le variant Omicron est moins dangereux que Delta, il est donc encore "un petit peu tôt" pour être optimiste quant à la situation sanitaire.