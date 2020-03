Covid-19 : de coûteuses annulations

Le semi-marathon de Paris annulé, le Salon de l'agriculture écourté, le Salon du livre de Paris lui aussi annulé... Depuis le passage au stade 2 du plan de lutte contre l'épidémie de Covid-19, samedi 29 février, les événements clos réunissant au moins 5 000 personnes sont interdits sur tout le territoire. Certains événements en extérieur sont aussi visés par des mesures d'annulation. Pour les organisateurs de ces concerts, de ces salons, les enjeux financiers sont énormes.

"Nous ne savons pas encore quelles seront les conséquences"

"C'est évidemment un manque à gagner extrêmement important, et nous allons travailler sur les conséquences économiques, pour les organisateurs et les exposants, les indemnisations qui peuvent être faites, mais vous savez qu'en cas de force majeure, il y a des lois qui s'appliquent. Nous ne savons pas encore aujourd'hui quelles seront les conséquences", indique Vincent Montagne, le président du Syndicat national de l'édition (SNE), derrière le Salon du livre. Les regards se tournent déjà vers les assureurs de ces spectacles.

