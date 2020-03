Covid-19 : dans quels cas envisager une hospitalisation ?

Tous les patients contaminés au Covid-19 ne sont pas systématiquement hospitalisés. Comment savoir si notre état vaut ou pas une hospitalisation ? "Soyons clairs : vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas le savoir. C'était déjà vrai pour la grippe, ça l'est aussi pour le Covid-19. Si vous avez des symptômes grippaux, de la toux, de la fièvre, de la difficulté à respirer, il faut faire le numéro d'urgence médicale, le 15. C'est alors que le médecin urgentiste que vous aurez au téléphone décidera de ce qu'il faut faire. En tout cas, n'allez pas aux urgences de votre propre initiative", indique le médecin Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

Composer le 15 en cas d'urgence

Qu'en est-il si les symptômes s'aggravent alors qu'on est chez soi ? "Il faudra à nouveau contacter le 15. En cas de besoin d'hospitalisation, ils viendront vous chercher avec le service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) et la priorité sera d'aider votre respiration, vos poumons, parce que c'est là qu'est niché le virus. Il y a parfois besoin de ventilation, de réanimation ou de soins intensifs. Deuxièmement, on va éviter la surinfection grâce à des antibiotiques et puis, troisièmement, on va surveiller les signes généraux. On fera baisser la température, par exemple, si vous avez plus de 40°C", conclut-il.

