Covid-19 : dans quelles régions est-il le plus présent ?

Le Covid-19 n’est pas présent partout sur le territoire de la même façon : on observe des disparités régionales. “Si l’on regarde deux régions qui ont à peu près une incidence similaire, autour de 220 cas par 100 000 habitants, comme l’Occitanie, on voit que le territoire est en hausse des incidences et donc des hospitalisations”, note le médecin et journaliste France Télévision Damien Mascret, sur le plateau de France 3.

L’Occitanie en effet, avec 1824 personnes hospitalisées actuellement, est très proche du pic de la deuxième vague, où environ 2200 personnes étaient hospitalisées.

Un indicateur parmi d’autres

En Auvergne-Rhône-Alpes, “l’incidence est stable”, remarque le journaliste, même si elle reste haute, aux alentours de 220. Mais le nombre d’hospitalisation, lui, est largement inférieur au pic de la deuxième vague avec 3813 personnes hospitalisées en ce moment, contre environ 7000 il y a trois mois. Le taux d’incidence est donc un indicateur, parmi d'autres, pour déterminer le degré de présence du virus sur un territoire.

Le JT

Les autres sujets du JT